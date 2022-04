Marc GUIRAO

Mes compétences en Transports:

Capacités Transport Marchandises, Voyageurs et Commissionnaire de transport.

Connaissances des réglementations transport.

Gérer les tournées.

Choisir un mode transport adapté.

Appliquer des procédures douanières.

Connaissance des procédures de litige (réception et transport).



Mes compétences en Logistiques:

Tenir un taux de rupture inférieur à 5%.

Gestion d’un fichier article (10 000 références).

Analyser les stocks et les rotations.

Passer des commandes fournisseurs pour réapprovisionnement

Aménager un entrepôt.

Technique de stockage.

Technique d’emballage et de conditionnement.

Méthodologie d’inventaire, d’état de stock et d’achat



Mes compétences commerciales:

Accueillir, informer et conseiller la clientèle.

Gestion d’une caisse.

Négociation pour l’achat de transport.

Gestion du client BtoB et BtoC.



Mes compétences Administratives:

Analyser et Suivre la facturation fournisseur.

Gestion des litiges fournisseurs (transport et réception).

Connaissance des procédures de réception.

Connaissance des documents de transport (national et international).

Soutenir un autre poste.

Gestion des urgences



Mes compétence informatiques et linguistiques:

Utiliser les outils bureautiques (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, MS Project, Access).

Adaptabilité au logiciel spécialisé d’entreprise.

Anglais (vocabulaire classique et professionnel).

Espagnol (vocabulaire classique).



Mon Relationnel:

Travailler en équipe.

Communiquer et transmettre les informations aux bons interlocuteurs.

Management (caristes et préparateurs de commandes).



