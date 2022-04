Marc GUYONNET

Ma société MB DECOPRINT innove dans la décoration de la maison et la rénovation avec l'impression d’images, photos ou logos personnalisés sur :

 Grés céram Emotile, sol et mur, toutes les pièces de la maison , intérieur et extérieur, façades, piscines…

 Métal aluminium ou bois Chromaluxe, pour la réalisation de tableau, fresques, incrustation dans les meubles, portes, placards…



 Verre minéral, pour crédence de cuisine, fond de douche, cloison, fresque…

 Tout type de bois, pour tableau, porte, objets ….







Mes compétences :

Reproduction de photos

Subligraphie

Créativité

Réactivité

Impression carrelage