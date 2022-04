Marc GUIONNET

Président de Crescendum Conseil

Coach, accompagnateur du changement en Europe depuis 20 ans

Formateur et superviseur en coaching et team building à Paris, Marseille et Rome,

Intervenant en formation continue à Kedge Business School Marseille Ecole de Management (ex Euromed) depuis 2005.

Associé "International MOZAIK" (Paris)

Associé Team Global Network (New York-U.S.A.)



Master Certified Coach de International Coach Federation et Membre Titulaire de la Société Française de Coaching, certifié MBTI et agréé par Insights Discovery,

Bilingue français italien.



Président d’ICF France 2010-2011 et Responsable de l’organisation de la Conférence Européenne 2010 à Paris (600 participants, 38 pays) avec son équipe il a reçu l’Award du Meilleur Chapter de l’année.





Mes compétences :

Coaching individuel et d’équipe

Supervision de coach et de manager