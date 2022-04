Marc HAERING

Mes compétences:

Ecriture de sites avec PHP5.2.8/MySQL5.1.30

Ecriture de programmes en Assembleur 68000, C, C++,

Validation, Administration et Configuration de l'application de sauvegarde OpenSave 5.3.5

Configuration et Administration des applications de sauvegarde NetBackup 6.0 et NetWorker 7.4

Utilisation de GCOS7, AIX, LINUX

Temps réel souple sur GCOS7

Connaissances en adressage IP



Mes expériences:

Entrée chez Bull le 01/10/1980

fev2013-avril2013 - Développer en PHP Zend sous l’environnement Windows et LINUX une application de sorties personnalisées de courriers clients

fev2011–aout2011 - Intégrer et Valider un Système d'Aide à l'Exploitation et d'Information Voyageurs d'un réseau de Bus et de Tramway d'une ville française.

2005 - 2010 - Assurer la validation d'un serveur de sauvegarde virtuel connecté aux applications OpenSave, NetBackup, NetWorker (installation et configuration de ces applications)

- Valider OpenSave

(Environnement : Windows – LINUX – AIX)

1987 - 2005 - Développer et maintenir des contrôleurs de disques et bandes pour les systèmes DPS7 en langage C

- Créer et maintenir des outils de tests Disques et Bandes

(Environnement GCOS7)

1983 - 1987 - Assurer le développement de la carte Ethernet sur GCOS7

- Développement et support du contrôleur de gestion d'Ethernet pour les systèmes DPS7 en Assembleur Motorola 68000

(Environnement GCOS7)

1981 - 1983 - Participer au développement et la maintenance, de protocoles de télécommunication HDLC, VIP, BSC

(Environnement GCOS7)



Mes formations les plus significatives:

2010 : Formation en cours développeur PHP/MySQL par GRPG Formation

2006 : Formation Networker

1976-1980 : Ingénieur Géomètre ESTP (IG80) promo 1980





