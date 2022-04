Marc HAGNERE

Technicien de sécurité, titulaire du diplôme de technicien supérieur en sécurité, de l'Ecole Supérieur de la Sécurité et de l'Environnement de LIMOGES (ESSEL), titulaire du cycle technique INSSI et du diplôme CFPA Europe Fire Safety, je suis également formateur en incendie, sauveteurs secouriste du travail et cariste.



Mes compétences :

Formateur CACES cariste 1,3,5

Formateur Sauveteur secouriste du travail

Formateur Incendie

Sécurité au travail

Titulaire du Cycle Technique INSSI