Marc HAIDAR

Numéro 2 : la cynique imposture française !

Bimestriel - n° 2 - 6,50 €

Le 8 janvier dernier, Paradigme & Prospective faisait son entrée dans les points presse avec, notamment, « l’explosif » dossier dénonçant la titrisation des créances bancaires. À la « Une » de ce numéro 2 porté par des interlocuteurs de poids (Edwy Plenel, Christophe Ramaux, Étienne Chouard...), découvrez une nouvelle enquête majeure, Big Brother, le règne de l’automatisation, qui décrypte les abus et dangers démocratiques d’une robotisation à outrance

et notre dossier sur la loi et l’indépendance des médias. Alors que « l’information éclairée du citoyen » est en danger, s’agit-il d’un coup de com’ ou coup de poing ?

Retrouvez aussi au fil des pages : Revenu de base : un cheval de Troie libéral ? ; Plan B : une alternative crédible pour l’Europe ? ; MasterCard : le continent africain s’affranchit de la monnaie physique ! ; Esclavagiste, l’Association des pays du sud-est asiatique (Asean) ? ; Euro 2016 : la massification fanatique du football.



