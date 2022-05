Mariline BALLESTER

Cela fait maintenant presque 20 ans que je travaille au sein de MeetingOne, dont 10 ans en tant que Responsable du Service Client européen, ce qui m'a permis d'acquérir une forte expérience dans des domaines très variés (assistance client et technique, formation, traduction, rédaction de documents, gestion d'équipe...) et ainsi de développer une grande polyvalence.



Je suis autonome, sérieuse, posée et aime apprendre de nouvelles connaissances, me lancer de nouveaux défis.



Si vous pensez aussi que je peux être un atout pour votre société, n'hésitez pas à prendre contact avec moi...



Mes compétences :

Support client

Support technique

Service client

Technicien informatique

Responsable informatique

ISO 9001

Traductrice

Rédactrice de documentation

Formatrice