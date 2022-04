Marc HAZIME

Mon parcours professionnel est centré sut le management des hommes et la montée en compétences. Ma capacité à piloter un centre de profit m'a permis d'évoluer dans un univers exigent et intense. Aujourd'hui mes 5 années d'expérience en tant que Manager sont au service de Bouygues Telecom, société dans laquelle la valeur de l'Homme est reconnue et oú les hommes et les femmes qui la compose sont fermement attachés aux mêmes valeurs.



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Management