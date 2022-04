Marc HAZIZA

Notre groupe a pour vocation de rassembler les deux principaux acteurs de notre développement économique :



- l'individu avec ses objectifs d'évolution de carrière, de gain d'autonomie, de valorisation de ses compétences et de sécurisation de son parcours professionnel,



- l'entreprise avec ses obligations de résultat et son besoin de flexibilité.



Ainsi nous mettons à disposition les instruments nécessaires à l?atteinte des objectifs de tous et surtout de chacun.



Toutes les informations sur http://www.ventoris.fr