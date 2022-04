Marc HEINRICH

Titulaire d'un BTS Force de Vente (bac+2 commercial) avec près de 11 ans d'expérience dans le commerce et la vente, je recherche un poste de Commercial Sédentaire ou Technico-Commercial Sédentaire avec une expérience de 4 années sur ce poste.



Les expériences professionnelles indiquées sont en rapport avec l'activité commerce et vente.



Mes compétences :

RELATION CLIENT

GESTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

ASSISTANAT COMMERCIAL

MAITRISE DE WORD, EXCEL, WINDOWS, OUTLOOK, MESSAGE

CONNAISSANCE DES EPI, DES FOURNITURES INDUSTRIELLE

CONNAISANCE DE NAVISION, SAP, AS400, Sage Saari L.