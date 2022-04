Marc HENOT

2001-2004 CONTROLEUR DE GESTION SUPPLY CHAIN

Orangina Schweppes Groupe Cadurry Schweppes

Support finance pour les directions industrielles et logistiques-Reconstruction des outils de gestion (reporting, forecast, flash, quarter et constructions budgétaires sur environnement SAP)- Suivi financier des prestataires industriels et logistiques.(litiges, C.A. réalisés, audit )



1988-2001 CONTROLEUR DE GESTION Orangina France

Groupe Pernod-Ricard

Responsable des performances industrielles (budget de 32 M€)-Elaboration du processus budgétaire industriel et création du contrôle de gestion industriel (tableaux de suivi sur 5 sites de production et distribution)- Consolidation, analyse des résultats industriels et logistiques pour meetings mensuels avec comité de direction.- Planification à moyen et long terme, chiffrage des stratégies industrielles (investissements stratégiques, transferts d’activités)- Formateur gestion sur les équipes opérationnelles (outils, méthodes, et analyses, effectif encadré 10 personnes),



LANGUES

ANGLAIS Professionnel

ITALIEN Intermediaire



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

COMPETENCES INFORMATIQUES

Expert environnement Windows: Excel; Word; PowerPoint; Access; Internet-

ERP : SAP-

Chef de projet analyse de la valeur

Chef de projet GMAO



ET AUSSI ……..

1987-1988 RESPONSABLE SERVICE PRODUCTION ET CLIENTELLE SSCI Responsable du service production et clientèle

Elaborer et vendre des progiciels de gestion pour artisans et professions libérales

Vente de matériel micro-informatique



1983-1987 RESPONSABLE INFORMATIQUE Hugues de Castry

Production, distribution de parfums et de cosmétique

Chargé de mettre en place le service informatique.(moyen système, 17 personnes)

Mise en place GPAO.

Choix stratégiques, membre du comité de direction



1977-1983ANALYSTE PROGRAMMEUR Ste EUROMAIL

Composants électroniques, négoce

Conception réalisation de logiciels de gestion

Implantation de systèmes informatiques filiales de la société (3 filiales)

Analyse, programmation

Formation des personnels



AUTRES

49 ans, marié, 2 enfants, mobile, disponible immédiatement



Mes compétences :

Contrôleur de gestion

ERP

SAP

SAP ERP