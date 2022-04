Marc-Henri BENZO

Accompagnement socio-professionnel :

- Connaissance des dispositifs d'accompagnement et des structures territoriales d'insertion ;

- Maîtrise des techniques de recherche d'emploi ;

- Capacité à travailler en groupe et réseau.



Mobilité Européenne et Internationale :

- Connaissance des dispositifs de mobilité européenne et de volontariat ;

- Accueil et orientation du public ;

- Relais d'information auprès des professionnels

- Mise en place de stratégies (locale, régionale, etc.)



Mes compétences :

Chargé de mission

Formation

Mobilité