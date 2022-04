Marc-Henri RAVAUX

Principales Qualifications



j'ai complété mon Baccalauréat en Afrique du Sud (Saint Charles College) en 1985 après un parcours professionnel entre la Réunion et la Métropole. j'ai travaillé pendant 10 ans chez Microsoft Corporation en tant que Directeur Régional sur la Zone Océan Indien et Pacific Française et suivi un programme de formation/développement managérial des plus complets. Outre la technologie informatique, mes domaines d’expertises sont la planification et l’implémentation de stratégies, le développement des équipes, et la gestion du changement.





Expérience Professionnelles



1998 – 2008 : Directeur Régional, Microsoft Corporation

(les Iles de l’Océan Indien et Pacifique française)

En tant que Directeur Générale, mes responsabilités

sont :

- Attirer des nouveaux clients

- Assurer la satisfaction de la clientèle

- Augmenter le chiffre d‘affaires

- L’innovation

- People Management et procédures

- Le Développement et l’implémentation des plans Marketing



Chez Microsoft, j’ai appris à motiver et à inspirer les gens quotidiennement pour répondre aux attentes des clients et de leurs utilisations de notre technologie. Ainsi, il est important de trouver des solutions créatives aux problèmes auxquels nos clients sont confrontes et de rester focaliser aux choses qui sont importantes pour eux. Mon engagement personnel est de soutenir nos clients et nos partenaires afin de les aider a réussir tout leurs potentiels.



En tant que Directeur Générale pour la région, j’ai une équipe de Managers sous ma responsabilité. J’ai été nomme ‘Business Development Manager’ en 1997 avec pour mission d’ouvrir le Bureau Régionale à Maurice pour couvrir les Iles de l’Océan Indien et la Pacifique Française (8 régions). Au cours des 8 dernières années, l’expansion et l’accroissement de nos activités ont été phénoménale tant au niveau du chiffre d’affaire que des parts du marché.



Cela a été rendu possible par un effort incessant a bâtir une équipe de professionnelles de haut calibre avec des objectifs précis et l’implémentation de procédures pour atteindre les ambitions stratégiques de l’organisation. L’identification et la compréhension de la culture du marché régionale, les enjeux économiques régionaux, et la satisfaction des attentes des clients, sont les clés du succès de l’organisation.



1994 – 1997 Directeur des Ventes, Distrisoft (Ile de la Réunion)

1991 - 1994 Directeur des Ventes, Rank Xerox (Ile de la Réunion)

1989 – 199 Ingénieur Commerciale, Canon (France)

1986 – 1989 Ingénieur Commerciale, Rank Xerox (Ile de la Réunion)