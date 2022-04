Marc-Henri TELLIER

En septembre 2019, j'ai créé la SASU Expertises Tellier à Paris spécialisée dans l'expertise, privée et judiciaire, de tableaux, dessins et sculptures des XIXe et XXe siècles. Je suis expert membre de la Compagnie d'Experts Français en Antiquités (CEFA). Je reçois sur rendez-vous au 49 rue de Ponthieu 75008 Paris. Je prépare actuellement les catalogues raisonnés de l'oeuvre d'Emile Minet (1841-1923) et de Gasotn Sébire (1920-2001).



J'ai créé en février 2012 la Galerie Tradition et Modernité spécialisée dans les tableaux, dessins et sculptures des XIXe & XXe siècles, ainsi que dans les Ecoles normandes et dans l'Ecole de Rouen.

Sites Internet http://www.galerie-tm.fr et http://www.galerie-tm.com en français.

En février 2014, je suis devenu adhérent du SNCAO-GA (Syndicat National du Commerce, de l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d'art moderne et contemporain).

En juin 2014, j'ai été admis au sein de la CSEDT (Chambre Syndicale de l'Estampe, du Dessin et du Tableau).

En mars 2015, j'ai été nommé expert membre de la CEFA (Compagnie d'Experts Français en Antiquités) avec comme spécialités les tableaux et dessins des XIXe et XXe siècles.



Auteur-éditeur depuis 2009, mon ouvrage François Depeaux (1853-1920), le charbonnier et les impressionnistes, publié en juin 2010, s'est vu décerner par l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen le Prix Gossier 2010.

Sites Internet http://www.francois-depeaux.fr et http://www.francois-depeaux.com en français et en anglais.