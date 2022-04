Marc HENRY

Chef de projet multidisciplinaire, c'est dans l'industrialisation et les Méthodes que mon expérience est la plus probante.

Néanmoins, reconnu pour ma capacité à structurer et mon leadership naturel j'ai exercé aussi le métier de chef de projet dans d'autres domaine transverses tel que les Achats.



Je suis dynamique, adaptable et travailleur. Spécialisé dans le management et l'ingénierie des systèmes industriels, je suis particulièrement motivé par la mise en œuvre des méthodes et techniques d’amélioration continue visant l’efficience des organisations industrielles, plus particulièrement par la démarche Lean Manufacturing.



Depuis le début de l'année chez MINITUBES, je prends mes nouvelles fonction d'ingénieur Méthodes Devis.



N'hésitez pas à me joindre par mail ou sur mon mobile si mon profil vous intéresse ou pour échanger sur mon activité actuelle.



Mes compétences :

Lean manufacturing

Industrie

International

Aéronautique

Ingénieur

PDCA

Production

KAIZEN

Gestion de projet

Management opérationnel

Aptitudes relationnelles

Change management / conduite du changement

Tolerie fine industrielle

Management fonctionnel

Gestion de budget