Marc HERIBERE

Bonjour,,

Je suis en reconversion professionnelle .

Ma recherche s’oriente vers le conseil et l'audit dans l'hygiène et la sécurité pour la restauration commercial et collective.

Je suis certifié HACCP (VERSION 2015).

J'ai un parcourt en restauration commercial/collective, je m'adapte à tout type de situation.

Je suis mobile,et les déplacements ne sont pas un obstacle.

n’hésiter pas à me contacter ,je me ferais un plaisir de vous répondre et vous développer mes motivations.



Mes compétences :

 Encadrer une équipe de vente.

 Suivi commandes/clients.

 Réalisation des objectifs.

 Remonter les informations clients/terrain.

 Prospection terrain et phoning

 Formation d’une équipe commerciale aux technique

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising