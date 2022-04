Marc HERMOUET

Avec une passion de la 3d et une fascination par « le beau », je suis parti un peu à l'aventure pour longtemps galérer avant de trouver ma voie... Normal !!! Elle n'existait pas !!! Mon travail s'appuie sur les nouvelles technologies qui bouleversent les façons de fabriquer des pièces de joaillerie.



Les outils étant nouveaux, de nouveaux opérateurs sont apparus. L'outil c'était la 3D couplée au prototypage.

L'opérateur c'était ce magicien capable de vous faire des photos d'objet qui n'existe pas (rendu) et qui comprenait l'intérêt de ces « drôles de machines ».



Et voila mon poste était né... le début de l'aventure... au début seul, puis en équipe.



Fort de mon expérience, je crée maintenant ma société pour être au service de mes clients et leur permettre le développement et la fabrication efficace de produits de luxe par la 3D et le prototypage en mixant les méthodes traditionnelles et modernes de fabrication.



Mes compétences :

Modélisation

Prototypage

Voile