Bertrand BUSSON

3D Evangelist et Entrepreneur

2017 Co fonder de w!Show "Une nouvelle vision de la 3D"

& Co Fondater du site 3D Fun Lab en cour de création site B2B d'information sur la Fabrication Additive



2015 Wishape "Galaxys Groupe" (ex Shapelize)

2013 Co fondateur de Shapelize

2008 Fondateur de SAS Galaxys Groupe qui regroupe les différentes activités "Dental Make Up" "DMD Paris" et futur Start up

1995 Fondateur de Astucesde l'atelier 3D

1991 Fondateur Dental Prestige & de Dental Make up



Agence conseil en solution 3D sur l'impression 3D et les outils 3D les scanner 3D et la vision 3D & 360° qui deviendra en 2017 "w!Show"

Développe des concepts, et du conseil aux entreprises sur cette nouvelle façon de fabriquer (par addition de matières,ou fabrication additive) avec des possibilités infinies

Conseil

Suivit de projets

Développements de concepts et tests (machine objects connectés validation d'idées ou de brevets.....)

Réalisation de produits finis et fonctionnel (petites séries )

Formation et information

Réalisation d'événements autour de la 3D à but pédagogique et marketing

Conférences



2016 Chercheur associé au laboratoire de bio matériaux Paris Descartes avec l' ouverture d'un département fabrication additive

Préparation d'une recherche sur l'impression 3D de matériaux bio implantable avec des cellules du patient

Encadrement de thésard et Master interressé par la "3D"

Cours et formation



2011 Co -fondateur QBIQ distribué par 2015 BAM" Bricks and More" www.lesitedebam.fr

http://www.facebook.com/Qbiq.construction

et fondateur de QBIQ Gallery

http://www.facebook.com/QBIQGallery



Nous réalisons des briques pour l'aménagement modulaire et durable inspirées des jeux de construction pour les enfants agrandis à l' échelle des adultes

Pour des créations à l'infinie

Applications: design & decoration, meubles, aménagement (bureau boutiques ...) Entreprise:Event,conception de stand, time building, performance d'artiste (Street art)

éducation & jeux pour enfant avec les normes EN 71 classe 1 2 3



Co-fondateur du projet Z-First



Implant dentaire en zircone réalisé par injection « CIM » et fabrication d’éléments complémentaires dans le domaine dentaire et médical

CE et la normes 13485 pièces implantables



Ste Galaxys Groupe regroupe

-Wishape Agence de conseils en solutions 3D

-Dental Make Up "créateur de sourire" by Galaxys

-DMD Paris "créateur de modèles de TP et d' aide à la chirurgie" by Galaxys



Mes compétences :

Imprimante 3D

Médical