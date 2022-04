Marc HERRERA

Employé au sein du réseau Speedway, une enseigne en plein essor dans le domaine du deux roues. Ici, passion et profession s'entremêlent !



La gestion d'une unité commerciale est professionnellement et personnellement très enrichissante car elle demande des qualités de gestionnaire, de manageur et de vendeur dont il faut faire usage chaque jours !



"Chaque jours, tout est à refaire..."



Mes compétences :

Communication

Management

Marketing

Vente

Gestion

Développement commercial

Informatique

Distribution