Marc HEUVELINE

Après un cursus universitaire en Biologie et Informatique, aboutissant sur un Master en Ingénierie des Systèmes Informatiques, j'ai commencé ma carrière en tant qu'Ingénieurs d’Études et Développement en J2EE.

Après 14 ans de cette expérience , j'ai évolué au sein d'un poste de Chef de Projets puis vers un poste de Responsable de service Front Web.

La rigueur, la communication et le partage des connaissances sont à mon sens des éléments clés à tout niveau.

Mon objectif est de poursuivre la transmission de ce que mon parcours m'a permis d'apprendre en terme d'organisation et de satisfaction client.



Mes compétences :

Java

Java EE

SQL

Gestion de projets

Gestion d'équipe

Scrum

Agilité

Autonomie

Rigueur

Communication

Relationnel

Management