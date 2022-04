Marc HILLEBRANT

Jusqu’en novembre 2010 : Responsable commercial dans un centre de congrès parisien

2006-07 APICIUS.COM Consultant E-marketing pour hôtels indépendants

2005 CHŒURSPLUS - Chargé de développement - Association pour l’aide de l’apprentissage du chant choral

1999-2004 WORLDRES - Directeur commercial et développement France et Europe sud 1998-1999 INTERSTATE HOTELS - Directeur Commercial et Marketing 3 hôtels franchisés Marriott à Moscou (800 chambres)

1995-1997 CHOICE HOTELS INTERNATIONAL - Directeur Commercial France/Benelux (130 hôtels franchisés)

1993-1995 J.J. FRANCE - Directeur Commercial et Marketing (14 hôtels en Europe)

1993-1993 Hôtel CONCORDE LAFAYETTE Paris - Directeur Commercial et Marketing (1000 chambres + salons)

1992-1993 Groupe ROYAL MONCEAU - Directeur Commercial et Marketing (10 hôtels en France)

1988-1992 Hôtel RITZ Paris - Directeur Commercial (184 suites et chambres, Ritz Health Club, Ecole de Gastronomie Ritz-Escoffier)

1984-1988 Hôtel INTER-CONTINENTAL Paris - Directeur Commercial et Marketing (450 chambres et suites + salons)

1982-1984 INTER-CONTINENTAL HOTELS CORP. - Directeur Commercial Italie (basé à Milan,110 hôtels dans le monde)

1980-1982 GMH - Directeur des Ventes Italie ((basé à Milan, 65 hôtels en Europe)

1976-1980 GRAND METROPOLITAN HOTELS Ltd. (GMH) - Attaché Commercial, puis Chef des Ventes Sociétés au bureau parisien



Mes compétences :

Audit

Audit qualité

Commercial

Conseil

Conseil commercial

Electronique

Hôtellerie

Luxe

Marketing

Quadrilingue

Qualité