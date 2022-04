Trublion de l’assurance hier, aujourd’hui et demain, APRIL s’engage à « simplifier la vie des clients » et réaffirme par sa signature « l’assurance n’est plus ce qu’elle était » son engagement à proposer des solutions d’assurance innovantes toujours plus accessibles et adaptées.



Déterminée à faire évoluer en profondeur la relation entre assureur et assuré en revenant aux fondamentaux de ce métier : proximité, considération, simplicité, souplesse, APRIL se développe en plaçant l’intérêt de ses clients au cœur de son organisation et de son processus d’innovation.





Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

Développement commercial

Commerce international

Courtage

Responsabilité civile