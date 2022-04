Marc HONNORAT

Docteur-ingénieur en mathématiques appliquées, j'ai développé de fortes compétences en informatique scientifique et en calcul numérique. Expert en développement et déploiement de modèles de simulation numérique, notamment en géophysique (météorologie, océanographie, hydrologie), j'ai exercé comme ingénieur R&D au sein de startups et en milieu académique (Université, INRIA).



Mes compétences :

Développement informatique

Bash

Modélisation numérique

Fortran

MPI

OpenMP

Python

Simulation numérique

Calcul scientifique

Océanographie

HPC