Marc HUBER

ESPRIT BAMBOU : HISTOIRE D’UNE RECONVERSION REUSSI



Esprit Bambou est né d’une passion de deux frères, pour une plante encore mal connue, et toutefois indispensable actuellement dans nos jardins : le bambou.

Pour mieux comprendre cette plante nous sommes allés en chine au pays du bambou dans la région d’Anji en Chine fin 2007. La nous avons découvert les usages multiples qu’offre cette graminée faisant partie de la famille des Poacées. De retour en Alsace, nous avons eu l’idée de partager notre passion en proposant nos conseils et quelques variétés de bambous sur Internet. Lancement du site en 2009.

Le succès de cette nouvelle aventure est presque aussi rapide que la croissance du bambou.

Nos parcours professionnels ont pris un virage à 360° vers une filière botanique, mais nos expériences professionnelles et nos compétences très complémentaires nous ont permis de prendre tout de suite la bonne route.

Des études en comptabilités, renforcées d’une expérience de 5 années en cabinet d’expertise comptable et ensuite en tant que Responsable Comptable et Administratif dans une PME filiale d’une grande entreprise allemande dans la vente à distance durant près de 17 ans. En 2009, c’est la réorganisation du groupe décidé par la maison mère avec la fermeture de l’établissement d’Eckbolsheim, qui nous a naturellement orienté vers le démarrage de cette aventure formidable.

Mon frère, après des études en commerce et fort d’une expérience de 17 ans dans la Banque, va nous rejoindre définitivement en fin d’année pour poursuivre le développement d’Esprit Bambou.

Pour nous le bambou est une plante d’avenir pour ses atouts botanique et pour sa symbolique :

Atouts botanique : croissance rapide, feuillages persistants en hiver, rusticité et avec un développement sur tous types de sols.

Sa symbolique : Le bambou est l'une des quatre plantes favorites chinoises. Les qualités de ces quatre plantes sont fortement admirées par les chinois au point qu'ils souhaitent en avoir leurs vertus.

Sa beauté, son élégance ont quelque chose de divin et de surnaturel qui inspire plus que l’admiration… et vous apportent une ressource zen dans votre jardin.

« Il faut prendre le temps d’écouter le bruit du bambou au vent, et ressentir cette force qu’il dégage » ainsi sont les mots d’un paysan rencontré, dans la province de Henan en Chine.

Après un démarrage d’une petite pépinière au fond du jardin avec 400 bambous, notre bambuseraie a pris une nouvelle dimension 2 ans plus tard avec 4000 bambous et 80 variétés.

La demande s’oriente dans quelques années vers une variété de bambou nous traçant que sont les Fargésia. La demande est si importante que le marché n’est pas capable de proposer des plantes de grande hauteur. Nous travaillions actuellement sur une augmentation de notre capacité de production de grands sujets en bambou non traçant.

Aujourd’hui, nous avons en plus de notre vitrine et boutique sur internet un jardin d’exposition asiatique où nous proposons aux visiteurs de découvrir près de 40 variétés bambous en situation : haie, brise vue, bosquet…. sur 6000 m2. En plus de nos conseils, le client pourra se projeter et trouver des idées de réalisation pour son projet de plantation.

Enfin, Esprit Bambou c’est la plus grande pépinière de bambou dans l’Est de la France, avec une capacité de livrer quelques 80 variétés de bambous sous 2-3 jours, dans toute la France.





