Marc HUBERT

Dans l'automobile depuis 15 ans, j'interviens depuis la phase conception jusqu'à la production série en passant par la consultation de fournisseurs d'equipements industriels ou d'outillages.

Mon expérience me permet aujourd’hui d’accomplir des missions d’industrialisation ou de productivité (lean manufacturing). Mes qualités d’adaptabilité et de curiosités me permettent également d’évoluer vers des fonctions de chef de projet ou d’acheteur industriel

Centre d'interet : sport, vtt, squash, course a pied, football



Mes compétences :

Course à pied

Électrique

Industrialisation

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Methodes

Moteur électrique

Squash

VTT