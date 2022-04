Monsieur Marc HUBERT

5 Rue Frédéric Mistral Direction CABESTO

34110 MIREVAL

Tél : 06 20 73 76 70

Mail : marc.hubert34@gmail.com







Mireval 03/07/2016









Madame,Monsieur

c’est avec intérêt que je vous propose ma candidature au poste de Chef de Rayon au sein de votre structure.

Fort d’une expérience de 25 ans dans la grande distribution (Groupe Carrefour France) dont 7 années en tant que dirigeant de magasin de proximité, je maîtrise l’ensemble des composants de ce métier.

Du conseil clientèle, en passant par la vente, optimisation du CA, recherche d’axes de progression, la gestion et tenue de comptes d’exploitations ainsi que le management d'équipes, j’ai acquis et développé toutes les compétences nécessaires à la bonne tenue de ma fonction.

Je serais honoré de partager mes connaissances, mon professionnalisme avec une enseigne à taille humaine et ayant une âme commerçante. Etre un acteur dans le développement à tous les niveaux d’un centre d’intérêt serait un échange participatif entre nous.



Doté d’un esprit méthodique et organisé, je me fais un devoir et un plaisir de transmettre mon savoir faire, quoi de plus valorisant que de faire évoluer ses collaborateurs.

Je serai heureux de vous rencontrer pour mieux vous détailler mon parcours et l’intérêt d’une future collaboration.



Dans l’attente , je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.







Marc HUBERT