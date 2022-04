Marc HUHARDEAUX

Récemment diplômé d'un Mastère Management de Projet informatique, j'ai une double compétence en Informatique (gestion de projet, management, développement) et en Qualité.



J'aimerais continuer à utiliser au mieux cette double compétence dans mes activités professionnelles futures.



Au niveau développement, j'ai utilisé le langage objet Java et le langage objet C#. J'ai également été amené à utiliser le langage SQL dans le cadre du développement de bases de données. Accessoirement, j'ai quelques notions avancées en programmation Web (HTML, CSS)



Au niveau conception, j'ai des connaissances en langage UML, ainsi qu'en la méthodologie Merise.



Mes compétences :

C#

Intégration continue

IIS

Intégrateur web

Gestion de projet

ALM

Microsoft .NET