Ayant depuis toujours été intrigué par l'univers musical ( Études en conservatoire de musique classique, guitariste autodidacte, producteur autodidacte de musique sur logiciel MAO de synthèse sonore Ableton Live ) , je suis aujourd'hui une formation scientifique de haut niveau technologique en Électronique et Informatique à l'Université Pierre & Marie Curie - Paris6 , afin d'intégrer le Master spécialisé ATIAM (Acoustique , Traitement du signal , Informatique , Appliqués à la Musique ) .



Actuellement en recherche active de stage niveau M2 en ingénierie du Traitement du Signal ( Matlab , C , DSP , FPGA ) ou Hardware ( architecture et conception d'amplificateurs , haut-parleurs , instruments numériques ) .



Je souhaite ainsi devenir Ingénieur R&D en systèmes Audio .