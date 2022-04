Marc HUMBERT

Adjoint à la coordination EHS au niveau de l'activité canalisation (11000 personnes) et Responsable EHS pour le Centre de recherche et de développement (180 personnes), je participe au déploiement du système de management EHS du groupe au niveau international et de façon opérationnelle sur le centre de recherche. Mes missions sont les suivantes : gestion de projet, animation de groupes de travail ou de réunions institutionnelles, gestion opérationnelle, audits, management d'un animateur et d'apprentis, formation aux outils informatiques Groupe,...