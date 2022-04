Marc HUMILIER

De formation technique, j'ai évolué vers le management d'un service après vente puis manager de département commercial "équipement loisirs", service après vente et location de véhicules.



Après avoir passé un diplôme de niveau II à l'ICN de Nancy de mai 2014 à mai 2015, je suis formateur en partenariat avec une école de commerce pour former les employés de la grande distribution passant un certificat de qualification professionnel.



A ce jour, président de la SAS MIGH25, franchise HELP CONFORT, société spécialisée en dépannage d'urgence avec une équipe de professionnels au service des clients.



Mes compétences :

Management commercial

Gestion d'entreprise