Directeur salarié puis co-gérant associé de la société Partners SARL depuis 1993 (www.part-ners.com), mes ambitions de dirigeant sont empreintes de celles du CJD (Centre Des Jeunes dirigeants) : mettre l'économie au service de l'homme dans une démarche de performance globale impliquant toutes les parties prenantes de l'entreprise.

Plus personnellement, je prends à coeur de trouver un équilibre entre mon métier de dirigeant et ma famille, en particulier mes deux enfants, Jules et Adèle, qui méritent ma profonde et sincère affection.