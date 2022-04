Marc IFRAH

Ma formation d'Aide-comptable m'a permis de maintenir, d'approfondir et de mettre à jour mes connaissances en Comptabilité. Je souhaite participer en les mettant en exergue (mes aptitudes et mes compétences) au sein de votre entreprise ou votre Société. (EFC : Ecole Française de Comptabilité)



Mes compétences :

Microsoft Excel (toutes les versions)

Microsoft Outlook express, Windows mail

SISCO, TSE PGI, GALAXI

Microsoft Windows Vista, 7 et 8.1

INTERNET : recherche d'information... messagerie

Ciel v.19, CEGID S1 (SAGE)

Nacre (logiciel Interne : gestion du courrier)

EBP PGI PRO Open Line v.5

Microsoft Access

Microsoft Word (toutes les versions)

SCAN SOFT, CANON MP Navigator EX 3.0

Works