Charles IFRAH

Directeur des opérations pour des événements publics, d'utilité publique, plateformes multi-acteurs centrées sur des problématiques sociétales telles que l'innovation sociale, le développement durable, l’éducation, la coopération culturelle, la santé et les programmes de solidarité.



Plus de 20 ans d’expérience comme dirigeant et metteur en scène d’événements publics et d’entreprises. Une culture internationale consolidée dans le groupe Havas (2007 à 2010) et dans le management d’opérations à fort impact médiatique. Collaborations avec des organisations internationales et des leaders politiques à l’occasion de conférences internationales ou de forum solidaires.



Scénographe, concepteur et metteur en scène de nombreux événements artistiques, de festivals, de soirées de gala, d’expositions et de spectacles vivants pluri disciplinaires. Intervenant dans le secteur associatif, concepteur réalisateur de programmes destinés à valoriser la parole des aînés dans le cadre de rencontres inter générations ou à révéler les talents de jeunes en insertion à l’aide de clips musicaux ou de courts métrages scénarisés.



Mes compétences :

Conception

Création

Management

Mise en scène

Production

Réalisation

responsabilité globale

scénographie

Spectacle