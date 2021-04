Gigi LESSER

Chef d'Entreprise chez Actinie Productions / http://fr.viadeo.com/fr/company/actinie-productions

Directrice Artistique chez Actinie Productions



Créatrice de l'Entreprise "Actinie Productions" en 2004, avec laquelle elle met à disposition ses compétences, son expérience professionnelle et son "savoir faire".



Entrepreneur de Spectacles Vivants, Evènementiels

Notre équipe bilingue à votre service pour tous conseils et organisations de votre évenement, public, privé, institutionnel, etc ...

A vos cotés du concept-scénario jusqu'au jour "J".

Spectacles, Défilés de Mode, Showcase, Conevtions, Conférences, Expositions ....

Conseil & Management Artistique et Techniques



Live show Production & Management

Our English speaking crue can provide organization management solutions to Communication Agencies, Corporations, and private or public Institutions. Various services from the concept scenario to organizing the event (trade show, exhibitions, conventions, etc), including Artistical and Technical advise and management.



Mes compétences :

Coach Vocal

Directeur artistique

Management d'Artistes

Organisation

Chant

productions de spectacles