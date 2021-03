Marc JARRIGE

Ingénieur-Manager, expert en organisation Lean et conduite du changement.



Compétences clés :

- Définir les axes stratégiques industriels

- Définir et déployer les tactiques et moyens répondants aux objectifs stratégiques.

- Fédérer les équipes par approche « Quick Response Management ».

- Faire grandir de façon pérenne les équipes en transmettant les expériences et compétences Lean Manufacturing, QRQC, TPM.

- Partager, promouvoir et déployer les démarches d’amélioration continue.

- Développements maitrisés et lancements réussis de nouveaux produits innovants.



Expériences significatives :

- Repositionnement d’une usine condamnée en leader européen pour son efficience.

- Optimisation et synergie de gestion multi sites.

- Redressement de société et développement de nouveaux business à l’export.

- Refontes des organisations, des outils de productivité et de qualité.

- Maitrise des développements produits nouveaux.



Secteurs d’activité :

- Equipement automobile de rang 1

- Electroménager

- Equipement du bâtiment

- Audit financier





Mes compétences :

Organisation industrielle

Organisation d'entreprise

gestion industrielle

Lean management

Production industrielle

Conduite du changement

Industrialisation

Développement produit

Amélioration continue

Management international