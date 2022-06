Marc LACHERY

Je suis quelqu'un de passionné, communicant, participatif, curieux.



J'ai la notion du service pour mes clients comme pour mes amis, j' adore le contact et l'échange.



Je suis très attiré par les nouveautés (matières ou procédés )



Je fais partie de la cellule innovation de mon entreprise et suis en charge de plusieurs projets en développement.



Ma formation de base est technologique et cela me permet de comprendre , et composer avec les différents procédés et matières afin de sublimer le produit .



Si vous souhaitez que l'on en discute , n'hésitez pas à me contacter .



A bientôt !











Mes compétences :

Matériaux plastiques

Adhésifs

Sérigraphie

Marquage industriel

Impression offset

Impression numérique

Conditionnement

Gestion de projet

Conseil technique

Packaging