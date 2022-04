Cyril LACHERY

Passionné par le domaine de l'informatique et des tics, ayant déjà un parcours dans la

PAO et ayant récemment obtenu un diplôme T.A.I je suis actuellement a la recherche d'un poste/mission de technicien de maintenance informatique

Possédant sans nul doute des

prédispositions dans ce domaine, je souhaiterais élargir mes compétences et être en

contact auprès de professionnel pour acquérir une excellente maitrise du dépannage



Mes compétences :

Systèmes et réseaux

Maintenance informatique

VMware

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Apple MacOS

Active Directory