Marc LAURON

Aider les entreprises à se développer

​

Côtés Soleil est une structure à taille humaine qui conseille et accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans la croissance de leur activité, avec des services marketing et communication sur-mesure.



Elle est spécialisée en marketing , développement commercial et communication depuis 2010.



​



Depuis 2017, des formations en développement commercial et marketing sont proposés en présentiel. Face à un environnement en constante mutation, nous avons bien perçu le besoin des entreprises de former leurs équipes,



y compris les dirigeants. Leur faire gagner en performance mais aussi en autonomie fait partie de nos objectifs.



Face aux nombreuses formations disponibles sur le marché, notre force et notre différence résident dans notre approche résolument terrain.



Mes compétences :

Leadership

Communication

Innovation

Management d'équipe

Charte graphique

Gestion des grands comptes

Création graphique

Design