Marc LAVIEVILLE

Il est important de commencer par vous dire que je n’ai pas choisi un « job », mais un « métier », qui est aussi ma passion, « concepteur de logiciels ».

Intrinsèquement je suis donc passionné par l'ingénierie et la création logicielle et ma volonté à innover ou tout au moins à tenter (l´échec est le fondement de la réussite) est sans limite.



Au fil des missions qui m’ont été confié, j’ai mis mes valeurs au service de mon travail. Ainsi mon engagement, mon respect, ma capacité à travailler en équipe, ma ténacité, mon souci de la qualité et du service rendu ont été mis à profit ces dernières années. Mais au-delà de ça c’est ma créativité, mon ambition, mon autonomie et mon sens de l’initiative qui peut faire la différence.



J’ai deux crédos dans mon métier « un travail bien calculé est un travail à moitié fait » et « Seul, on ne peut rien : il faut s’unir à l’heure opportune ». C’est sur ces fondements que j’ai commencé à cultiver et que j’entretiens mon adhérence technique, mon esprit d’équipe et ma culture des méthodes de production logicielle.



Aujourd’hui avec un bon bagage technologique (principalement autours des technologies JEE), et mes compétences autour des méthodologies (processus unifié et méthodes agiles), je souhaite continuer, dans le monde du service, à apporter mes atouts et mon savoir-faire dans un milieu stimulant qui m’offrira en retour la latitude nécessaire pour continuer de progresser.



Au plaisir de le faire ensemble.





Mes compétences :

Java EE

Spécifications fonctionnelles

HTML

MySQL

JQuery

Tomcat

Spring security

Swing

Eclipse

Ajax

SQL

JavaScript

Microsoft SQL Server

Hibernate

CSS 3

HTML 5

JBoss

Git

Maven

Gestion de projet

PostgreSQL

Subversion

Pilotage d'équipe

Spring Framework

Spécifications techniques

RobotFramework

Base de données

UML

Web service

Scrum

JMS

Android