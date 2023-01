Marc LIVOY

Bonjour,



Prestations dans les domaines des "Technologies de l'Information et de la Communication."

Plus de 20 ans d'expériences.



--

Je vous accompagnerai personnellement tout au long de ces prestations et prendrai plaisir à vous rendre nos collaborations passionnantes et agréables.



Mes objectifs : Mettre à votre service, au service des entreprises, l'efficacité et la séduction des produits HighTech ou TIC.



Mes compétences :

REALISATEUR DE FILM

CADREUR

INFOGRAPHIE

PEDAGOGIE-INGENIERIE

GESTION DE PROJETS

BIOGRAPHE FILM - ENTREPRISE

NTIC

MULTIMEDIA

ERGONOMIE

GESTION DES CONNAISSANCES

CONSEIL

COMMUNICATION VISUELLE

APPLE - MAC OS

APPLE iOS

Capacités d'écoute