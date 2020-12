CV détaillé sur : < http://www.toscaconsultants.fr/CVmarcmaisonneuve.htm >



Service de veille sur les mutations des bibliothèques sur :

- Google+ : < https://plus.google.com/u/0/+MarcMaisonneuve/posts > ,

- Twitter < https://twitter.com/marcmaisonneuve > ,

- Facebook < https://www.facebook.com/Tosca.consultants?ref=ts > .





Mes ouvrages

: < http://www.toscaconsultants.fr/ouvrages.htm > .



Bibliothèques numériques : logiciels et plateformes / Tosca consultants ; étude réalisée par Mathieu Andro, Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve. - Paris : ADBS Éditions, 2012. - 1 vol. (351 p.) ; 24 cm. - ISBN 978-2-84365-140-3 - (coll. Sciences et techniques de l'information, ISSN 1762-8288).

Le catalogue de la bibliothèque à l’ère du Web 2.0 : étude des opacs de nouvelle génération/ Tosca Consultants; [réd.] par Marc Maisonneuve. - Paris : A.D.B.S. Editions, 2008.

Les logiciels portails pour bibliothèques et centres de documentation : L’offre d’outils de recherche fédérée et de gestion de contenu / Tosca Consultants; [réd.] par Marc Maisonneuve, Cécile Touitou. - Paris : A.D.B.S. Editions, 2007. - 215 p. (ISBN : 978-2-84365-091-8).

Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web : Applications documentaires de la génération de liens contextuels / Tosca Consultants; [réd.] par Marc Maisonneuve. - Paris : A.D.B.S. Editions, 2003. - 148 p.

Communiquer les publications multimédia en bibliothèque et centre de documentation : Description des systèmes de gestion des ressources électroniques / Tosca Consultants; [réd.] par Marc Maisonneuve, Annie Gourdier. - Paris : A.D.B.S. Editions, 2000. – 160 p.

Diffuser sur Internet le catalogue de la bibliothèque : description des serveurs Web associés aux systèmes de gestion de bibliothèque / Tosca Consultants; [réd.] par Marc Maisonneuve, Nadia Bony, Michèle Lénart. - Paris : A.D.B.S. Editions, 1998. – 170 p.

Diffuser la documentation via intranet et Internet : description des serveurs Web associés aux systèmes de gestion documentaire et de bibliothèque / Tosca Consultants; [réd.] par Michèle Lénart, Nadia Bony, Marc Maisonneuve - Paris : A.D.B.S. Editions, 1998. – 200 p.

Le CD-ROM en réseau. Les solutions disponibles sur le marché français pour les bibliothèques et centres de documentation / Joseph Bourdin, Marc Maisonneuve. - Paris : Editions A jour, 1995. - 358 p.

Applications documentaires de la GED dans les bibliothèques et centres de documentation / Daniel Goldwaser, Michèle Lénart, Marc Maisonneuve. - Paris : Edi¬tions A Jour, 1993. - 181 p.

Les systèmes de gestion de bibliothèque : les logiciels disponibles sur le marché français. Description. Utilisation / Annie Gourdier, Marc Maisonneuve. - Paris : Editions A jour, 1991. - 1112 p.



Mes articles :

< http://www.toscaconsultants.fr/articles.htm > .



Service de veille sur les mutations des bibliothèques : < http://www.toscaconsultants.fr/veille.htm > .



Mes compétences :

Ebooks

Conseil

Formation

Accompagnement