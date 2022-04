François NUSSMANN

Spécialiste de la gestion de projets web et documentaire, je développe et renforce actuellement mes compétences en ingénierie pédagogique multimédia à Sciences Po Lyon.

Fort de plus de 10 années d’expérience chez un éditeur de progiciels et dans l'enseignement, j’ai ainsi acquis une maîtrise approfondie de la pédagogie, de la documentation, et de la gestion de projet ainsi que le sens du service client.

Je suis ouvert aux opportunités.



Mes compétences :

AMOA

Audiovisuel

Documentation

Enseignant formateur

Gestion de l'information

Ingénierie documentaire

Recherche documentaire

Support client

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Base de données

Microsoft Word

Web 2.0

Rédaction web

Gestion de projet web

CMS open source

Pédagogie