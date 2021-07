Marie DETTON

Je suis responsable du secteur jeunesse d'une médiathèque de la région parisienne. J'ai pu rapidement évoluer grâce à l'obtention de deux concours successifs. J'aime les challenges et suis quelqu'un de déterminé. La confiance de mes supérieurs et ma motivation m'ont permis de rapidement maîtriser un environnement que je connaissais mal à mon arrivée en poste. Mon expérience d'ancienne enseignante est précieuse dans mon métier. L'inconnu ne me fait pas peur et je sais prendre des risques lorsque cela est nécessaire. J'ai horreur de la routine.

Je suis passionnée de chant lyrique et de théâtre.



Mes compétences :

Pédagogie

Curiosité intellectuelle

Sens du relationnel

Compétitrice

Management

Action culturelle