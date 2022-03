J'ai passé près de neuf ans à travailler au sein de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Je suis auteur de deux recueils de poésie. Je suis sur le point de terminer un roman. Mes textes sont publiés dans plusieurs revues et anthologies, en France et ailleurs. J'ai fait des études de lettres et d'anthropologie à l'Université Paris 8.



