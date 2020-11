Aurore RAFAITIN

J'ai suivi des études dans les domaines du tourisme, de la culture et du patrimoine dans le but de travailler dans ces domaines qui me passionnent depuis toujours.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un travail en tant que chargée de mission tourisme et patrimoine ou bien en agent d'accueil polyvalent ou guide touristique.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Accueil physique et téléphonique

Politiques culturelles

Marketing commercial

Marketing touristique

Droit du travail

Droit patrimonial

Communication professionnelle

Droit pénal

Techniques touristique

Gestion de projet culturel

Communication interculturelle

Droit touristique

capacité d'analyse et de synthèse

capacité d'écoute

Microsoft Office