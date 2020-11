SECURITE DE DEFENSE & INDUSTRIELLE dans lAEROSPATIAL - Toulouse (31)



Assistante Polyvalente au sein du bureau sûreté



Habilitations détenues : Secret Défense, Union Européenne, OTAN et DACSSI

Langue : Anglais (TOIEC niveau B2, intermédiaire)

Outils et logiciels :

- ACID : Module Cryptographique

- Pro-Watch & Thomas (Civil et CD) : Systèmes de Management de la Sécurité de lInformation

- Suite Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

- Notions Amadeus, logiciel de réservation aérien