Moez BECHIR (BECHIR)

*la conception et lamélioration de produits et systèmes électriques ;

*le diagnostic et la résolution des problèmes électriques liés aux produits ou aux systèmes dont il soccupe ;

*lexploitation des logiciels et des équipements dingénierie/conception *automatisés nécessaires à lexécution de ses tâches ;

*la conformité des installations et processus aux normes et aux exigences des clients ;

*la réalisation détudes de faisabilité pour les innovations techniques ;

le respect des règles et des méthodes établies pour garantir un environnement de travail sûr et sain.