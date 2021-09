Adlan KARA-MOSTEFA

Responsable de Zone Industrie, je suis actuellement en poste au sein de la société DELTA NEU, spécialisée dans le traitement de lair en milieu industriel (Ventilation, filtration, dépoussiérage et tranport de déchets) en région parisienne.



Titulaire dun B.T.S Maintenance Industrielle Electromécanique et doté d une expérience confirmée nord américaine(Canada) et Européenne dans différents secteurs de lindustrie (Hydraulique, aérauliques).



Bon relationnel et parfaitement bilingue anglais.



Expérience confirmée dans la vente de Machine Tournante et Equipements Industriels.



Mes compétences :

Bonne connaissance du milieu industriel

Expérience internationale

Bon relationnel