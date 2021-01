Marc MÉLLON

Développer et améliorer le process logistique, garantir la satisfaction client, tels sont mes objectifs de travail.



Optimiser les flux, planifier les opérations, encadrer et motiver une équipe, coordonner et organiser les opérations, garantir la qualité de service, font partie intégrante de mon savoir-faire. Fort d'une expérience de quinze années en logistique j'ai participé activement et régulièrement à différents projets en vue d'améliorer la supply chain:



- Réorganisation d'entrepôt et des préparations de commandes

- Mise en place de procédures (qualité, réception, enlèvement,..)

- Recrutement et formation des personnels

- Rationalisation des process

- Analyse des besoins en fonction de l'activité expéditions et des disponibilités de stockage

- Standardisation des emballages et appels d'offres auprès des fournisseurs

- Création de tableaux de bords pour un suivi d'activité et contrôle de gestion

- Benchmarking

















Mes compétences :

Management opérationnel

Négociation commerciale

Formation continue

Transports

Crédoc

Import export

Audit

Formation professionnelle

Douane

Contrôle de gestion

Suivi de production

Recrutement

Formalités import/export

Achats

Export

Transport

Logistique

Incoterm

Import

E-business