Laurie JOB

Je recrute actuellement pour Sophia Antipolis ou alentours en CDI

- Directeur développement produit cosmétique et pharmaceutique

- Pharmacien industriel pour un laboratoire pharmaceutique

- RRH bilingue anglais

- Gestionnaire paie en cabinet comptable

- Comptable

- chef de produits équipements techniques nautiques



Consultante au sein du cabinet de recrutement MANPOWER Conseil Recrutement, c’est comprendre nos clients et choisir le bon candidat pour le bon poste.



Je suis responsable de l’intégralité du process de recrutement, de la définition du profil de poste jusqu’à l’intégration et le suivi du candidat en passant par l’évaluation des collaborateurs.

La mission du Consultant Recrutement est double. Elle est tournée vers le client comme vers le candidat.



Je suis en charge d'une équipe de 4 consultantes pour le cabinet de Recrutement Nice-Sophia Antipolis.



Le cabinet Manpower Conseil Recrutement Nice Sophia Antipolis est un cabinet généraliste et spécialisé dans des secteurs tels que le Tertiaire / l'Ingénierie / l'Informatique.



